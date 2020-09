News

Neues "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"-Featurette online

Universal hat ein neues Featurette für den neuen James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) veröffentlicht. Dieses stellt mit verschiedenen Filmausschnitten und Interview-Schnipseln den von Rami Malek gespielten Bösewicht "Safin" in den Mittelpunkt. Der Kinostart von "Keine Zeit zu sterben" ist nach mehreren Verschiebungen aktuell für den 12.11.2020 geplant:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.