Neuer "Wonder Woman 1984"-Weihnachts-Teaser online

Warner hat in den USA einen neuen Teaser-Trailer für "Wonder Woman 1984" veröffentlicht. Dieser kündigt ganz feierlich den Start im Kino und bei HBO Max für den 25.12.2020 an:

In Deutschland wurde aufgrund der aktuellen Corona Pandemie-bedingten Entwicklung der zuletzt für den 23.12. geplant Kinostart abgesagt und noch kein neuer Termin angekündigt. Im Unterschied zu den USA gibt es bislang noch keine Entscheidung, den Film online zu veröffentlichen während Hollywood-Branchendienste zumindest über entsprechende Verhandlungen berichten.

