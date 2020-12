News

"Nummer 5 gibt nicht auf" im Januar als günstigere Blu-ray Disc

Nameless Media veröffentlicht im Januar "Nummer 5 gibt nicht auf" in einer einfacheren und günstigeren Blu-ray Disc-Edition. Nachdem die 1988er-Fortsetzung von "Nummer 5 lebt" (Short Circuit) aus dem Jahr 1988 bereits in einer limitierten Mediabook-Edition erschienen ist, kommt voraussichtlich am 15.01.2021 die einfachere Keep Case-Variante in den Handel. "Nummer 5 lebt" ist ebenfalls bereits auf Blu-ray Disc erhältlich.

Nummer 5 gibt nicht auf (Blu-ray Disc)

Bildformat: 1,85:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 2.0)

Untertitel: Deutsch

Bonusmaterial:

Making of

Trailer

