Alle Warner-Filme 2021 als 4K & HDR-Stream parallel zum Kinostart

Warner hat angekündigt, in den USA 2021 alle neuen Filme zeitgleich zum Kinostart beim Streaming-Dienst HBO Max zu zeigen. Dazu gehören Blockbuster wie "Dune", "The Suicide Squad" und "Matrix 4". Diese sollen parallel im Kino und bei HBO Max starten und nach einem Monat wieder aus dem Streaming-Angebot verschwinden. Der bislang auch nur in den USA angebotene Streaming-Dienst HBO Max wird alle neuen Kino-Filme von Warner in 4K Ultra HD und HDR anbieten. Aktuell plant Warner für 2021 die folgenden Filme:

The Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom & Jerry

Godzilla vs. Kong

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

In The Heights

Space Jam: A New Legacy

The Suicide Squad

Reminiscence

Malignant

Dune

The Many Saints of Newark

King Richard

Cry Macho

Matrix 4

In den USA wird auch bereits "Wonder Woman 1984" ab dem 25.12.2020 parallel im Kino und bei HBO Max starten. "Wonder Woman 1984" werden HBO Max-Abonnenten ohne Aufpreis sehen können. Warner macht keine Angaben dazu, ob das auch bei den neuen Kino-Filmen 2021 der Fall sein wird oder zusätzliche Kosten anfallen.

Die neue "hybride Vertriebsmodell" mit dem parallelen HBO Max/Kino-Start wurde von Warner bislang nur für die USA angekündigt. International sollen die Filme weiterhin im Kino zu sehen sein und Warner will auch die üblichen Vertriebsfenster (z.B. für Home Video, Pay TV etc.) einhalten.

Wie das Warner in der Praxis außerhalb der USA auch umsetzen will, bleibt offen. So steht auch in Deutschland bereits der zuletzt für den 23.12.2020 geplante Kinostart von "Wonder Woman 1984" wieder zur Disposition, da aufgrund der aktuellen politischen Entscheidungslage voraussichtlich mindestens bis zum 10.01.2021 die Kinos in den meisten Bundesländern weiterhin geschlossen sein werden.

