Neuer Trailer für Sylvester Stallone-Serie "Tulsa King"

Paramount hat einen neuen Trailer für "Tulsa King" veröffentlicht:

Die neue Serie mit Sylvester Stallone soll in den USA am 13.11.2022 beim Streaming-Dienst Paramount+ starten und wird in Deutschland dann voraussichtlich ab Dezember zu sehen sein.

Stallone spielt in "Tulsa King" einen Mafia-Capo, der nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird und von seinem Boss nach Tulsa in Oklahoma abgeschoben wird, um dort neu anzufangen.

