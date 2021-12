News

Neuer "Tod auf dem Nil"-Trailer online

20th Century Studios hat einen neuen Trailer für "Tod auf dem Nil" (Death on the Nile) veröffentlicht. Das nächste Agatha Christie-Remake von und mit Kenneth Branagh als Hercule Poirot soll nach den aktuellen Planungen am 10.02.2022 in den deutschen Kinos starten.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.