News

Neuer Teufel SUPREME One Bluetooth-Kopfhörer mit Linear-HD-Treiber und Außenschalldämpfung

Lautsprecher Teufel aus Berlin kündigt den Bluetooth-Kopfhörer SUPREME One mit Linear-HD-Treiber und effektiver Außenschalldämpfung an.

Die Bluetooth Wiedergabe ist in apt-X und AAC für Musikstreaming in CD-ähnlicher Qualität von Spotify, Deezer, Youtube, Apple Music und Co. möglich. Der SUPREME One besitzt eine Freisprecheinrichtung mit zwei Mikrofonen für kabelloses Telefonieren, Skypen, Facetime, Sprachsteuerung über Google/Siri. Dank der ShareMe-Funktion können zwei SUPREME ON kabellos mit einer Quelle verbunden werden.

Ebenfalls an Bord ist die Auto-Play Funktion: Sobald der Kopfhörer abgenommen wird, pausiert die Wiedergabe. Die Akkulaufzeit geben die Lautsprecherspezialisten aus Berlin mit ca. 20 Stunden bei mittlerer Lautstärke an. Dank seines Klappmechanismus kann der Kopfhörer bei Nichtbenutzung platzsparend verstaut werden.

Der Teufel SUPREME One ist ab sofort in den Farbvarianten Night Black, Moon Gray, Pale Gold, Sand White, Ivy Green und Space Blue zum Preis von 149,99 Euro im Webshop www.teufel.de bestellbar oder in einem der zahlreichen Teufel Shops erhältlich.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.