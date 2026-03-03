News
Amazon Frühlingsangebote - Fire TV 4K bereits reduziert
03.03.2026 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon.de präsentiert ab der kommenden Woche die "Frühlingsangebote" und bietet jetzt schon einzelne ausgewählte Geräte aus dem Sortiment von Fire TV, Echo, Ring und Blink zu reduzierten Preisen an. So ist z.B. der Amazon Fire TV Stick 4K Max mit Pro-Fernbedienung für 74,99 EUR erhältlich. Außerdem gibt es u.a. 10% Rabatt bei den Amazon Warehouse Deals.
- Amazon Frühlingsangebote (10.-16.03.)
- Amazon-Geräte reduziert
- Amazon Retourenkauf mit 10% Rabatt
- Amazon Music hören und 5 EUR Gutschein bekommen
weitere Angebote:
- 3 Ultra HD Blu-rays für 50 EUR (bis 08.03.)
- Kult und Klassiker - Legendäre Filme im Angebot (bis 08.03.)
alle wechselnden Angebote:
- 4K Ultra HD Blu-ray-Deals (Befristete Angebote)
- Blu-ray Disc-Deals (Befristete Angebote)
- CD & Vinyl LP-Deals (Befristete Angebote)
- Film & Serien-Angebote bei Amazon Prime Video
- Alle aktuellen TV-Angebote
- Alle aktuellen HiFi & Audio-Angebote
