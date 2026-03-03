News

Amazon Frühlingsangebote - Fire TV 4K bereits reduziert

Amazon.de präsentiert ab der kommenden Woche die "Frühlingsangebote" und bietet jetzt schon einzelne ausgewählte Geräte aus dem Sortiment von Fire TV, Echo, Ring und Blink zu reduzierten Preisen an. So ist z.B. der Amazon Fire TV Stick 4K Max mit Pro-Fernbedienung für 74,99 EUR erhältlich. Außerdem gibt es u.a. 10% Rabatt bei den Amazon Warehouse Deals.

weitere Angebote:

alle wechselnden Angebote:

Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.