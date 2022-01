News

"The Beatles: Get Back - The Rooftop Performace" wird mit neuem Dolby Atmos-Mix veröffentlicht

Das berühmte "Rooftop-Konzert" der Beatles erscheint am 28.01.2022 inklusive Dolby Atmos-Mix und soll ab 06:00 Uhr morgens bei zahlreichen Streaming-Diensten zum Abruf bereitstehen.

Das rund 40 Minuten lange Konzert vom 30.01.1969 wurde von Giles Martin und Sam Okell neu in Stereo und Dolby Atmos abgemischt. In IMAX-Kinos in den USA und Großbritannien wird ab dem 30. Januar auch ein Special mit dem Rooftop-Konzert zu sehen sein.

Disney veröffentlicht im März auch die bereits bei Disney+ angebotene Doku "The Beatles: Get Back" auf Blu-ray Disc, die ebenfalls das "Rooftop"-Konzert beinhaltet. Die Doku-Serie von Peter Jackson erscheint am 03.03.2022 als 3 Blu-ray Disc-Set und wird im englischen Originalton mit Dolby Atmos-Mix präsentiert. Als Bonus-Material sind mehrere Sammler-Karten dabei.

