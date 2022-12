News

Neuer "Operation Fortune"-Trailer für Guy Ritchie-Thriller mit Jason Statham online

In den USA wurde ein neuer Trailer für "Operation Fortune" veröffentlicht:

Nach mehreren Verschiebungen soll der neue Guy Ritchie-Film mit Jason Statham in der Hauptrolle jetzt am 05.01.2023 in den deutschen Kinos starten. In dem Agenten-Thriller über den "Superspion" Orson Fortune auf der Jagd nach einem Waffenhändler sind neben Jason Statham auch Hugh Grant und Josh Hartnet zu sehen.

Leonine veröffentlicht "Operation Fortune" voraussichtlich im Mai auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Im Handel wird als VÖ-Termin für die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc derzeit der 26.05.2023 genannt.

bereits erhältlich:

