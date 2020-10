News

Sky zeigt alle James Bond-Filme auf eigenem 007-Sender

Sky zeigt alle offiziellen 24 James-Bond-Filme von EON Productions und MGM auf einem eigenen Sender.

Der Pop-up Sender Sky Cinema 007 zeigt vom 20. November bis 14. Januar alle 24 bisherigen James-Bond-Filme von „James Bond jagt Dr. No“ bis „Spectre“ rund um die Uhr.

In dieser Zeit werden die Filme auch über Sky Q jederzeit auf Abruf zur Verfügung stehen. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket sind die Bond-Blockbuster ebenfalls abrufbar.

Der 25. James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) soll nach einer weiteren Verschiebung voraussichtlich erst im April 2021 in die deutschen Kinos kommen.

