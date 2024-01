News

Neuer Hightech-Subwoofer SUB10 von Buchardt Audio

Bildquelle: Buchardt Audio

Ab Juni 2024 ist der neue Buchardt Audio SUB10 erhältlich und wer sich schon jetzt bei HifiPilot für eine Vorbestellung entscheidet, spart direkt 150 Euro beim Kaufpreis. Der neue Subwoofer ist das Ergebnis von über 2 Jahren Entwicklungsarbeit, wirkt optisch besonders unaufdringlich, liefert aber enorme Performance. Ausgestattet ist er mit einem 10-Zoll (250mm) großen Langhub-Tieftöner und kraftvollem Hypex-Verstärker mit einer Spitzenleistung von beeindruckenden 1.200 Watt.

Der neue, lediglich 16cm tiefe SUB10 ist perfekt für die wandnahe Aufstellung geeignet und kann sowohl auf der Seite als auch im Stehen oder sogar auf dem Rücken liegend platziert werden. Er ist kompatibel mit der Buchardt Audio App und verfügt über einen integrierten DSP inklusive erweitertem Equalizer. An Bord ist auch eine sorgfältig entwickelte Raumkorrektur, die leicht zu bedienen ist und Raummoden effektiv entgegen wirken soll. Zahlreiche innovative Technologien und erweiterte Integrationsmöglichkeiten stehen hier zur Verfügung. Der SUB10 kann neben Cinch auch per XLR eingebunden werden und ist außerdem WiSA Wireless-zertifiziert. Alle Informationen gibt es bei HifiPilot (Klick!) und in Kürze werden wir auch ein gesondertes Special zum Subwoofer-Neuzugang von Buchardt Audio veröffentlichen.

Der neue Buchardt Audio SUB10 ist in Schwarz Seidenmatt und Weiß Seidenmatt zum Vorbesteller-Preis von 1.150 Euro bei www.hifipilot.de erhältlich. Der Normalpreis beträgt 1.300 Euro. Die Auslieferung soll voraussichtlich im Juni 2024 erfolgen.

