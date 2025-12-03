News

Neuer High-End-Outdoor-Lautsprecher von Architettura Sonora

Bildquelle: HiFi Forum Baiersdorf

Der italienische High-End-Hersteller Architettura Sonora erweitert sein Portfolio um die neue "3Point-Line". Dabei handelt es sich um eine außergewöhnliche Tisch-Serie, die Design, Funktion und audiophile Performance miteinander vereint. Das erste Modell ist der Tall_Cylinder Table. Der Outdoor-Tisch kombiniert eine puristische 3-Punkt-Glasauflage mit einem integrierten, sehr hochwertigen Lautsprechermodul und einer optionalen Ambientebeleuchtung.

Wie alle Modelle von Architettura Sonora ist das Modell komplett wetterfest, enorm hochwertig verarbeitet und als dauerhafter Outdoor-Baustein konzipiert. Ideal für Garten- und Terrasseninstallationen im Premium-Bereich.

Weitere Details zum Architettura Sonora Tall_Cylinder Table findet man hier:

