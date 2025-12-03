News

HBO Max gibt Preise zum Deutschland-Start im Januar bekannt

Warner Bros. Discovery startet seinen Streaming-Dienst HBO Max am 13. Januar 2026 in Deutschland. Die drei monatlich kündbaren Abo-Varianten werden zu folgenden Preisen in Deutschland und Österreich angeboten:

Basis-Abo mit Werbung: Auf zwei Geräten gleichzeitig streamen in Full HD.

- Ab Januar 2026 zum Preis von 5,99 Euro/Monat bis Dezember 2026

- Ab 1. Januar 2027 für 6,99 Euro/Monat.

Standard: Auf zwei Geräten gleichzeitig streamen in Full HD, inklusive 30 Downloads.

- Ab Januar 2026 zum Preis von 11,99 Euro/Monat bis Dezember 2026

- Ab 1. Januar 2027 für 12,99 Euro/Monat.

Premium: Auf vier Geräten gleichzeitig streamen in 4K Ultra HD mit Dolby Atmos und bis zu 100 Downloads.

- Ab Januar 2026 zum Preis von 16,99 Euro/Monat bis Dezember 2026

- Ab 1. Januar 2027 für 17,99 Euro/Monat.

Sport-Paket: Dieses Zusatzpaket kann zu jedem Basisplan hinzugefügt werden. Das Sport-Angebot enthält Werbung und ist auf zwei parallele Streams innerhalb des bestehenden Limits beschränkt. Ab Januar 2026 in Deutschland und Österreich zum Preis von 3,00 Euro/Monat.

HBO Max ist auf ausgewählten Smart-TVs, Set-Top-Boxen, Streaming-Geräten, Smartphones und Tablets, Spielkonsolen sowie online unter www.hbomax.com verfügbar.

Das Angebot umfasst einen Mix aus Filmen, Serien und Sport:

Serien und Filme aus dem DC Universum, von New Line Cinema, Max Originals, Warner Bros. Studios und mehr.

HBO-Serien wie das „Game of Thrones“-Prequel „A Knight of the Seven Kingdoms“, die französische Serie “The Seduction”, das Max-Original „The Pitt“, und die stargespickte Serie „All Her Fault“ (NBCUniversal)

Warner-Filme wie „Superman“, „The Batman“, „Dune“, die „Harry Potter“-Filmreihe sowie „Weapons“ und „The Conjuring: Last Rites“

Lokale Eigenproduktionen wie „4 Blocks Zero“, „Banksters“ sowie weitere Projekte

Alle Live-Übertragungen der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 – verfügbar in allen Abomodellen

HBO Max kann auch als Prime Video Channel bei Amazon abonniert werden:

