News

Neuer "Godzilla vs. Kong"-Trailer online

Warner hat einen neuen Mini-Trailer für "Godzilla vs. Kong" veröffentlicht. In den USA soll "Godzilla vs. Kong" ab dem 31.03.2021 wie alle großen Warner-Filme in diesem Jahr parallel im Kino und für einen Monat auch beim Streaming-Dienst HBO Max zu sehen sein.

In Deutschland ist der Starttermin noch vollkommen offen. Eventuell wird der Film ähnlich wie bereits "Wonder Woman 1984" hierzulande zunächst bei Sky zu sehen sein. Dazu gibt es bislang aber noch keine offizielle Ankündigung.

Der erste Godzilla-Film von Gareth Edwards aus dem Jahr 2014 erscheint voraussichtlich am 06.05.2021 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

