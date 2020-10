News

Neuer "Borat"-Film in Ultra HD & HDR Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab sofort den neuen "Borat"-Film von Sacha Baron Cohen, der während der Corona-Pandemie gedreht wurde und neue Einblicke in das Alltags-Leben der USA aus Sicht des fiktiven kasachischen TV-Reporters vermitteln soll. Amazon präsentiert den "Borat Anschluss Moviefilm" in Ultra HD & HDR sowie neben dem englischen Originalton auch in Deutsch:

