Erste Infos zur "Bill & Ted retten das Universum" Blu-ray Disc

"Bill & Ted retten das Universum" (Bill & Ted Face the Music) ist nach einem eintägigen Kino-Event jetzt zunächst zum 48 Stunden-Verleih u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich.

Warner hat die Komödie mit Keanu Reeves und Alex Winter in den USA aber bereits für den 10.11.2020 auf Blu-ray Disc angekündigt und diese wird laut den verfügbaren Informationen sogar mit einer deutschen Tonspur ausgestattet sein. Außerdem ist folgendes Bonus-Material geplant:

The Official Bill & Ted Face The Music Panel at Comic-Con@Home

Be Excellent to Each Other

A Most Triumphant Duo

Death’s Crib

Social Piece (Excellence)

Warner hatte ursprünglich auch für Deutschland einen Blu-ray Disc-Verkaufsstart im November in Aussicht gestellt. Aktuell ist der Film aber nicht mehr in der Planung für die nächsten zwei Monate zu finden. Aufgrund des späteren Starts in Deutschland könnte auch die Blu-ray Disc erst etwas später veröffentlicht werden. So erscheint eine Blu-ray Disc-Veröffentlichung ab Dezember/Januar wahrscheinlich.

Bereits erhältlich:

