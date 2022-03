News

Neue Wireless Dolby Atmos-Soundbar von Samsung

Bildquelle: Samsung

Samsung stellt die neue Ultra Slim Soundbar vor, die mit lediglich 40 mm Tiefe zu den schmalsten Soundbars auf dem Markt gehören soll und darüber hinaus mit Wireless Dolby Atmos ausgestattet ist. Die Soundbar unterstützt die Q-Symphony Technologie, mit der sich die Lautsprecher des Samsung Fernsehers und der Samsung Soundbar miteinander kombinieren lassen und bringt einen 6,5" großen Subwoofer mit. Im Zusammenspiel zwischen TV und Soundbar soll ein immersives Klangerlebnis mittels Dolby Atmos realisiert werden, ein zusätzliches Kabel ist nicht notwendig. Die Übertragung läuft über WLAN. Adaptive Sound für eine automatische Anpassung der Klangeinstellungen abhängig von den am TV gezeigten Inhalten ist auch integriert, ebenso wie Amazon Alexa und AirPlay 2. Die Ultra Slim Soundbar verfügt über einen dedizierten Center-Kanal und kann mittels SpaceFit Sound 2 an die Gegebenheiten des Raumes akustisch angepasst werden. Das funktioniert unabhängig des verwendeten TV-Modells und wird von der Samsung Soundbar automatisch täglich durchgeführt, der Nutzer selbst soll sich um nichts kümmern müssen.

Die Samsung Ultra Slim Soundbar, die aufgrund ihres Designs auch perfekt zu wandmontierten TVs sowie Lifestyle-Fernsehern wie The Frame passen soll, ist in schwarz (HW-S810B) und weiß (HW-S811B). Weitere Neuheiten im Samsung Soundbar Line-up sind zusätzliche Lautsprecher, die als Rear-Speaker eingesetzt werden können. Zusätzlich zu den neuen 4.0.2-Kanal Rücklautsprecher, die im Lieferumfang der HW-Q995B Soundbar enthalten sind, gibt es in diesem Jahr auch für die HW-Q935B ein paar 2.0.2-Kanal Rücklautsprecher im Lieferumfang. Die Soundbars Q810B und Q710B sind nun auch mit zur Seite gerichteten Lautsprechern ausgestattet, außerdem ebenso wie die Q935B mit einem optimierten Top Speaker. Die Q995B soll mit gleichmäßiger Soundverteilung durch Acoustic Lens, kraftvollem 200W Bass und 32Hz unterer Grenzfrequenz sowie einem LED-Display, dass sich nun auf der Vorderseite befindet, bestechen.

