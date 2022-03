News

Neue Samsung Smartphones der Galaxy A-Serie

Bildquelle: Samsung

Samsung stellt mit den beiden Smartphones Galaxy A53 5G und Galaxy A33 5G zwei neue Geräte mit attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis vor. Ein großes, flaches Display, ein ausdauernder Akku, 5G-Konnektivität, ein neuer Prozessor und die intelligente Kamera der Samsung Galaxy Serie sollen die neuen Geräte auszeichnen. Das A53 5G verfügt über ein Vierfach-Kamera-System mit 64-MP-OIS-Kamera mit VDIS-Technologie sowie eine 32-MP-Frontkamera. An Bord ist der neue 5nm-Prozessor, ein verbesserter Nachtmodus gegenüber dem Vorgängermodell sowie einem optimierten Portrait-Modus, der die Tiefe und Umrisse des Motivs dank Dual-Kamera und KI noch präziser erfassen soll. Der Fun-Modus, bei dem Filter und Effekte verstärkt werden, ist jetzt auch beim Ultraweitwinkelobjektiv verfügbar.

Das A53 5G ist mit einem 6,5 Zoll Super-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet, das A33 5G kommt mit 6,4 Zoll Super-AMOLED-Display und Bildwiederholrate von 90 Hz daher. Beide verfügen über einen 5.000 mAh Akku und eine 25-Watt-Schnellladefunktion. Die Kamera ist nahtlos ins Gehäuse integriert, Corning Gorilla Glass 5 sorgt für Robustheit und die Geräte sind nach IP67-Standard wasser- und staubgeschützt. Auf Basis der "Galaxy for the Planet"-Initiative wurden bei der Galaxy A-Serie das Ladegerät aus dem Lieferumfang entfernt und die Verpackung gegenüber dem Vorgängermodell verkleinert. Zudem wird für die Verpackung nachhaltig gewonnenes Papier verwendet und das Gerät selbst nutzt recycelte Post-Consumer-Materialien für die Seitentasten und SIM-Kartenfächer. Die neuen A-Serien erhalten bis zu vier Generationen von One UI und Android OS-Upgrades sowie bis zu fünf Jahre lang Sicherheitsupdates.

Samsung Knox wird unterstützt und eine drahtlose Kommunikation mit anderen Samsung Galaxy-Smartphones ist möglich. Zusammen mit den Galaxy Buds Pro und demnächst auch den Galaxy Buds2 und Buds Live soll man 360-Grad-Audio-Technologie genießen. Mit "Link zu Windows" sollen sich die neuen Modelle an einen Windows-PC anschließen lassen, um Daten zu kopieren, einzufügen oder zu übertragen sowie Anrufe und SMS zu beantworten.

Preise und Verfügbarkeiten (Auszug aus der Samsung Pressemitteilung):

Kunden, die das neue Samsung Galaxy A53 5G vom 17. bis zum 31. März 2022 im Samsung Online Shop vorbestellen, können sich bei Eintausch eines Altgeräts über 50 Euro Tauschprämie plus bis zu 180 Euro Altgerätewert sowie über die Galaxy Buds Live White als Gratiszugabe freuen. Des Weiteren können Kunden mit dem Samsung Rewards Programm Punkt für Punkt profitieren und beim Kauf des Galaxy A53 5G Rewards Punkte im Wert von bis zu 25,45 Euro für ihren nächsten Einkauf im Samsung Online Shop sichern.

Das Galaxy A53 5G ist ab dem 01. April im Samsung Online Shop und im deutschen Handel erhältlich. Das Galaxy A33 5G ist ab dem 22. April 2022 ebenfalls im Samsung Online Shop und im deutschen Handel erhältlich.

Eine neue Onyx-Farbe der Galaxy Buds2 und Buds Live wird ebenfalls im April auf den Markt kommen und ergänzt das stylische Design der Galaxy A-Serie. Die neue Farbvariante wird für jeweils 149 Euro erhältlich sein (online exklusiv).

