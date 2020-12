News

Neue Sofanella "Adria"-Serie fürs Heimkino

© Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella stellt die neue Sofa-Serie Adria vor. Auch bei diesen Sofas stehen klassische Modelle mit direkt anliegenden Sitzflächen und Kino-Sofas in verschiedenen Breiten vom 2-Sitzer bis 4-Sitzer sowohl in Leder- als auch in Stoffausführung zur Auswahl, die für mehr Komfort im Heimkino sorgen.

Die Heimkino-Variante ist mit Mittelkonsolen ausgestattet, die die Sitze voneinander trennen und über eine Getränkehalterung verfügen. Im Vergleich zu ähnlich konzipierten Kinositzen bietet die integrierte Relaxfunktion mehr Komfort und Flexibilität.

Der elektrische Relaxsitz mit verstellbarer Kopflehne lässt sich individuell anpassen. Per Knopfdruck bewegt sich die Rückenlehne nach hinten während gleichzeitig das Fußteil in die Höhe geht. So kann jeder Benutzer seine Wunschposition zwischen Sitzen und Liegen einstellen.

Außerdem sind noch weitere Ausführungen als Ecksofa und Wohnlandschaft mit besonders viel Platz verfügbar.

© Sofanella

Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

© Sofanella

Nähere Informationen zu den neuen Sofanella-Sofas der Adria-Serie gibt es im kürzlich relaunchten Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch für Mobil-Geräte optimiert ist und eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

