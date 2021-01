News

Disney+ zeigt ab Februar "Die Muppet Show"

Disney+ hat in den USA den Start der "Muppet Show" angekündigt. Alle fünf Staffeln der Serie mit Kermit, Miss Piggy & Co sollen ab dem 19.02.2021 bei Disney+ verfügbar sein. Ob die Serie auch zeitgleich in Deutschland starten wird, ist noch offen. Bereits jetzt sind verschiedene "Muppets"-Spielfilme und die "Muppet Babies" bei Disney+ im Angebot.

www.disneyplus.com

