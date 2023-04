News

Neue M-Serie Mikrofone von beyerdynamic

Bildquelle: beyerdynamic

Der Hersteller beyerdynamic aus Heilbronn legt die legendären Mikrofone der M-Serie, mit denen schon Jimi Hendrix, Led Zeppelin und Phil Collins ihren Sound verewigten, im vierten Quartal 2023 neu auf. Die klanglichen und technischen Eigenschaften behalten die neuen Mikros in nahezu allen Fällen vollständig bei. Verändert wurden vorrangig die Bedruckung und Designsprache der Komponenten, die sich nun perfekt in das aktuelle Line-up von beyerdynamic einfügen. Das Sortiment der M-Serie Mikrofone wird weiterhin komplett in Heilbronn in Handarbeit gefertigt. Die aktuellen M-Serie Mikrofone sind noch in limitierter Stückzahl verfügbar, Service und Support werden hier auch nach Einführung der neuen Modelle fortgesetzt.

Ab dem vierten Quartal 2023 soll die überarbeitete Serie im Fachhandel und auf www.beyerdynamic.de verfügbar sein. Weitere Informationen gibt es unter www.beyerdynamic.de/m-serien-facelift.

