Die Disney+ Highlights im November

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt. Insbesondere zum Disney+ Day am 12. November sind zahlreiche Specials geplant:

Die Streaming-Premiere von Marvel Studios' „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

Der beliebte, familienfreundliche Disney Abenteuerfilm „Jungle Cruise“, verfügbar für alle Abonnenten

Ein Special, das die Ursprünge und das Vermächtnis des legendären Star Wars Kopfgeldjägers Boba Fett feiert

Ein Special über das Marvel Cinematic Universe auf Disney+ mit einem spannenden Blick in die Zukunft

Das neue Disney+ Original „Nicht schon wieder allein zu Haus“, eine Neuinterpretation der beliebten Filmreihe nach „Kevin allein zu Haus“

Eine brandneue Original Kurzfilmreihe der Walt Disney Animation Studios mit dem Titel „Olaf präsentiert“, in der der beliebte Schneemann aus „Die Eiskönigin“ mehrere klassische Disney Märchen auf seine ganz eigene Weise neu erzählt

Ein animierter Kurzfilm „Ciao Alberto“ von Pixar mit Charakteren aus dem Animationsfilm „Luca“, dem Sommer-Filmhit des Jahres

Ein neuer Kurzfilm von „Die Simpsons“, der den großen Marken von Disney+ Tribut zollt

Die ersten fünf Episoden der zweiten Staffel von „The World According to Jeff Goldblum“ von National Geographic

„Dopesick“, eine Original Serie mit Michael Keaton in der Hauptrolle, die in internationalen Märkten als Teil des allgemeinen Unterhaltungsangebots von Star veröffentlicht wird

STAR Originals & "First Run"



MITTWOCH, 3. NOVEMBER

+ NEUSTART: The Premise – Staffel 1, Episode 1&2

+ Grown-Ish – Staffel 4, Episode 8

+ Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 5

+ The Great North – Staffel 1, Episode 7

+ Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 9

MITTWOCH, 10. NOVEMBER

+ STAFFEL-FINALE: Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 10

+ Grown-Ish – Staffel 4, Episode 9

+ Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 6

+ The Great North – Staffel 1, Episode 8

+ The Premise – Staffel 1, Episode 3

FREITAG, 12. NOVEMBER

+ NEUSTART: Dopesick – Staffel 1, Episode 1&2

+ Die Simpsons Short

MITTWOCH, 17. NOVEMBER

+ Dopesick – Staffel 1, Episode 3

+ Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 7

+ The Great North – Staffel 1, Episode 9

+ The Premise – Staffel 1, Episode 4

MITTWOCH, 24. NOVEMBER

+ STAFFEL-FINALE: Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 8

+ STAFFEL-FINALE: The Great North – Staffel 1, Episode 10

+ NEUSTART: The Choe Show – Staffel 1, alle Episoden

+ Dopesick – Staffel 1, Episode 4

+ The Premise – Staffel 1, Episode 5

STAR Katalog-Titel

3. November

+ Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 11

+ Dollface, Staffel 1

+ Mayans M.C., Staffel 1&2

5. November

+ Das erstaunliche Leben des Walter Mitty

+ Face/Off – Im Körper des Feindes

+ Garden State

+ Spiel auf Zeit

+ Teufelskreis Alpha

10. November

+ Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 12

+ Last Man Standing – Staffel 8

+ Mrs. America – Staffel 1

+ The Glades – Staffel 1-4

12. November

+ Le Mans 66 - Gegen jede Chance

+ Road to Perdition

17. November

+ Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 13

+ Die 90er: Auf dem Weg ins Millennium

+ Snowfall – Staffel 4

19. November

+ Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen

+ Zwischen zwei Leben

24. November

+ Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 14

+ Deep State – Staffel 1&2

26. November

+ Black Swan

+ Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit

+ Flightplan - Ohne jede Spur

+ Golden Twenties

+ Hollywoodtürke

+ Kevin - Allein gegen alle

+ The Day after tomorrow

Disney+ Original

MITTWOCH, 3. NOVEMBER

+ Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 9

MITTWOCH, 10. NOVEMBER

+ Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 10

FREITAG, 12. NOVEMBER (Disney+ Day)

+ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

+ Ciao Alberto (Kurzfilm)

+ Disney Verschlungene Wege – Staffel 1

+ Nicht schon wieder allein zu Haus

+ Jungle Cruise

+ Marvel Special Look

+ Olaf präsentiert – Staffel 1 (Kurzfilme)

+ Star Wars Special Look

+ The World According to Jeff Goldblum – Staffel 2

MITTWOCH, 17. NOVEMBER

+ Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of Black Widow

MITTWOCH, 24. NOVEMBER

+ NEUSTART: Hawkeye – Staffel 1, Episode 1&2

+ Becoming Cousteau

+ Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of What If

DONNERSTAG, 25. NOVEMBER

+ The Beatles: Get Back – Teil 1

FREITAG, 26. NOVEMBER

+ The Beatles: Get Back – Teil 2

SAMSTAG, 27. NOVEMBER

+ The Beatles: Get Back – Teil 3

Disney+ Katalog-Titel



3. November

+ Aussteiger: Freiheit ist alles – Staffel 1-3 (National Geographic)

+ Space Shuttles ‑ Erfolge und Tragödien – Staffel 1 (National Geographic)

5. November

+ Die Bergung der Costa Concordia (National Geographic)

+ Erdbeben am Mount Everest (National Geographic)

+ Jaguar vs. Krokodil (National Geographic)

+ JFK - Weg einer Ikone (National Geographic)

10. November

+ Das Jahrhundert der Züge – Staffel 1 (National Geographic)

+ Raubtier ohne Beute – Staffel 1 (National Geographic)

+ Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 1 (Marvel)

17. November

+ Auf den Spuren verfluchter Orte – Staffel 1 (National Geographic)

+ Micky Maus: Spielhaus – Staffel 1 (Disney Junior)

+ World's Deadliest: Jaws and Sins – Staffel 1 (National Geographic)

+ No Man Left Behind – Staffel 1 (National Geographic)

19. November

+ Krieg gegen Drogen (National Geographic)

+ Mammoths Unearthed (National Geographic)

+ Mann gegen Löwe (National Geographic)

+ Million Dollar Moon Rock Heist (National Geographic)

+ The Next Mega Tsunami (National Geographic)

26. November

+ Rivalen: Löwen vs. Büffel (National Geographic)

