Neue Funktion für die Netzwerkplayer Cambridge Audio MXN10 und AXN10

Bildquelle: Cambridge Audio

Cambridge Audio stattet über ein Software-Update die Netzwerk- und Streaming-Player MXN10 und AXN10 mit einer zusätzlichen Funktion aus. Die Geräte sind mit der neuesten Version V.2.12.0 als Vorverstärker nutzbar. Mit dem Update erhalten beide Komponenten einen variablen Ausgang. Die Lautstärke lässt sich per App steuern und so kann man die Streamer als Vorverstärker in einer minimalistischen Anlage verwenden. Lediglich die App und die Geräte-Firmware muss dafür aktualisiert werden.

Darüber hinaus umfasst das Software-Update eine erweiterte Playlistverwaltung und neue Möglichkeiten, die eigenen Favoriten während des laufenden Musikbetriebs auszuwählen.

Der Cambridge Audio AXN10 Netzwerkstreamer ist aktuell erhältlich, der MXN10 wird in den nächsten Monaten wieder lieferbar sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Deutschland inkl. Mehrwertsteuer werden betragen:

Cambridge Audio MXN10: 499,00 Euro

Cambridge Audio AXN10: 599,00 Euro (aktuell im zeitlich begrenzten Angebot für 499,00 Euro)

