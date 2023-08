News

LG Channels erweitert Angebot um neue Sportkanäle

Der kostenlose Streaming-Dienst LG Channels ermöglicht Nutzern von LG Smart TVs in Europa, Lateinamerika und Australien ab sofort Zugang zu neuen Streams von Sportinhalten. Darunter Fußball, Formel 1, Kampfsport, Pferderennen und Segelwettbewerbe.

Im vergangenen Mai kam DAZN inklusive DAZN FAST, DAZN Rise, DAZN Combat und DAZN Women's Football zu LG Channels dazu. Nun kann man auch auf FIFA+ und wedo Sports zugreifen. Außerdem gibt es ein werbebasiertes VoD-Angebot in Kooperation mit dem YouTube-Kanal Shoot for Love. In den kommenden Monaten sollen sich europäische Sportfans auf weitere Kanäle freuen können. Der Premium-Sportkanal Unbeaten sowie ein Tennis-Channel für Großbritannien, Deutschland und Österreich sind in Planung.

