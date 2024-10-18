News
"12 Monkeys - Die komplette Serie" erscheint auf Blu-ray Disc
18.10.2024 (Karsten Serck)
Fernsehjuwelen veröffentlicht die komplette Serie "12 Monkeys" auf Blu-ray Disc. Das Boxset mit allen vier Staffeln der Science Fiction-Serie erscheint am 23.01.2025 auf 10 Blu-ray Discs und wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. Deleted Scenes, Webisoden, "Inside 12 Monkeys" Behind-the-Scenes-Clips, Audiokommentare, Gag Reels, Castings und Trailer geplant.
