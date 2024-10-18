News

Neue "Dubai"-Sofas mit "Space Age"-Optik fürs Heimkino & Wohnzimmer von Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella präsentiert die neue Heimkino- und Wohnzimmer Sofa-Serie Dubai. Die Designer-Couch mit sanft geschwungenen Polstern setzt mit einer Kombination aus Retro-Charme und Modernität auf "Space Age"-Optik in Anlehnung an die 60er Jahre. In der Lederausführung bringt weiches Naturmaterial einen eleganten Chic mit sich, während Ziernähte die Konturen des Sofas betonen.

Hohe Rückenlehnen geben beim Sitzen die notwendige Unterstützung. Die Kinosofas verfügen außerdem über eine Sitztiefenverstellung, mit der sich die Sitztiefe um 20 cm verstellen lässt und es so ermöglicht, auf den Sofas auch bequem liegen zu können. Dank einer praktischen Mechanik lassen sich die Armlehnen per Hand an den Rand der Couch oder weiter nach innen versetzen.

Die Kino-Variante mit Mittelkonsole verfügt über eine Wireless-Charging-Station zum Aufladen des Smartphones und zusätzlichen Stauraum, um kleine Alltagsgegenstände oder Fernbedienungen griffbereit zu halten. Die abnehmbare LED-Lampe ist dimmbar und spendet ausreichend Licht zum Lesen oder für Homeoffice-Arbeiten am Laptop.

Die Dubai-Sofas von Sofanella stehen in den folgenden Varianten zur Auswahl:

Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Nähere Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

www.sofanella.de

Bildquelle: Sofanella

