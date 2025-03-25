News

Sony: Neues PlayStation 5-Update 25.02-11.00.00 veröffentlicht

Sony hat die neue Software 25.02-11.00.00 für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro veröffentlicht. Laut dem PS5-Systemsoftware-Update-Changelog bietet das Update die folgenden Optimierungen:

Wir haben die Anzeige von Details zu Aktivitäten vereinfacht.

Die Aktivitätsdetails werden nun vollständig auf Karten angezeigt.

Potenzielle Spoiler werden weiterhin ausgeblendet.

Unicode 16.0 Emojis werden jetzt unterstützt. Du kannst sie in deinen Nachrichten verwenden.

Wenn du die Einschränkungsstufe der Kindersicherung auf Ab spätem Teenageralter setzt, wird Kommunikation und benutzerseitig generierte Inhalte ab jetzt standardmäßig auf Einschränken gestellt. Wenn du die Stufe bereits auf Ab spätem Teenageralter gesetzt hast, sind deine bisherigen Einstellungen nicht betroffen und werden als Anpassen angezeigt.

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

