Thriller "Cleaner" erscheint auf Blu-ray Disc

Square One Entertainment veröffentlicht "Cleaner" im September auf Blu-ray Disc. Der Hochhaus-Thriller von James Bond-Regisseur Martin Campbell mit Daisy Ridley erscheint am 04.09.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein Trailer geplant.

