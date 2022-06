News

Netflix kündigt zweite "Squid Game"-Staffel an

Netflix hat in einem kurzen Teaser die zweite Staffel von "Squid Game" angekündigt:

Der genaue Starttermin für die zweite Staffel der koreanischen Erfolgs-Serie wurde noch nicht angekündigt. Laut Netflix befindet sich die Produktion derzeit noch in einer frühen Phase.

Derzeit wird noch an den Drehbüchern für die neuen Folgen gearbeitet und Netflix dämpft die Erwartungen auch etwas mit der Aussage, dass Fans wohl noch etwas länger auf eine "Rückkehr zu den Spielen" warten dürften.

Zumindest einige Infos zu den Figuren, die in der zweiten Staffel von "Squid Game" zu sehen sein sollen, hat Netflix aber bereits verraten:

Last year’s winner Gi-hun will be back with The Front Man, in addition to a brand new character. Everyone’s favorite killer doll Young-hee is officially off the market and viewers will be introduced to her boyfriend Cheol-su. Maybe we’ll get a romantic duet from the couple right before they give you that deadly look. Will we see more of The Salesman slapping people in the face? “The man in the suit with ddakji might be back” Hwang teases. It’s time to cue up the “Pink Soldiers’ theme song because the game isn’t over yet.

