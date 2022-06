News

"Spider-Man: No Way Home" kommt als "The More Fun Stuff Version" zurück ins Kino

Sony bringt "Spider-Man: No Way Home" in einer neuen Fassung mit zusätzlichen und erweiterten Szenen noch einmal zurück ins Kino.

Die "Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version" soll zunächst in den USA und Kanada ab dem 02.09.2022 im Kino zu sehen sein. Laut Sony ist ein Start in weiteren Ländern bereits geplant. Ob auch Deutschland dabei sein wird, ist noch nicht bekannt.

Sony hat bislang noch keine Angaben zum genauen Umfang der zusätzlichen Szenen gemacht, die in "Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version" zu sehen sein werden.

Mit den fünf "Deleted Scenes", die bereits auf der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray der Kinofassung von "Spider-Man: No Way Home" zu finden sind, könnte die Laufzeit des Films von bislang 148 Minuten um rund 15 weitere Minuten erweitert werden:

- Interrogation Scene Extended 2:25 min.

- Peter Day at Midtown High 5:25 min.

- Undercroft Montage 1:35 min.

- Happy’s Very Good Lawyer 1:35 min.

- The Spideys Hang Out 04:25 min.

