"Herr der Ringe - Remastered Blu-ray-Trilogie" erscheint zum Start der "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"-Serie

Warner veröffentlicht nach den Ultra HD Blu-rays die "Herr der Ringe"-Trilogie jetzt auch in einer Neuauflage mit den remasterten Blu-ray Discs. Diese wurden 2020 nicht zeitgleich mit den Ultra HD Blu-rays veröffentlicht und sollen jetzt ab dem 25.08.2022 als neue "Remastered Blu-ray-Trilogie" im Handel erhältlich sein.

Die "Extended Editions" von Peter Jacksons "Herr der Ringe"-Trilogie werden wieder jeweils auf zwei Blu-ray Discs verteilt und erscheinen in einem Schuber mit einzelner Verpackung für jeden der drei Filme.

Das remasterte "Herr der Ringe" Blu-ray-Boxset erscheint kurz vor dem Start der neuen Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power), die ab dem 02.09.2022 bei Amazon Prime Video zu sehen sein wird.

