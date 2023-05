News

Netflix zeigt neue Arnold Schwarzenegger Doku-Serie

Netflix hat den ersten Trailer für die neue Serie "Arnold" mit und über das Leben von Arnold Schwarzenegger veröffentlicht:

Die dreiteilige Doku-Serie soll am 07.06.2023 bei Netflix starten und wird von dem Streaming-Dienst folgendermaßen angeteasert:

Diese dreiteilige Dokumentarserie zeichnet nie zuvor gesehenes Filmmaterial und Geschichten von Arnold Schwarzeneggers Reise vom ländlichen Österreich zu den höchsten Ebenen des amerikanischen Traums auf. In der Serie gibt es einen beispiellosen Zugang zu den offensten Interviews von Schwarzenegger, seinen Freunden, Feinden, Co-Stars und Beobachtern. Wir sehen viele, wie er über seine Tage spricht, in denen er Eisen zu seinen Triumphen in Hollywood pumpte, bis hin zu seiner Zeit, als er den Bundesstaat Kalifornien regierte. Die Freuden und Turbulenzen seines Familienlebens werden in einer Geschichte enthüllt, die zu seiner überlebensgroßen Persönlichkeit passt.

Bereits ab 25.05.2023 wird Arnold Schwarzenegger bei Netflix in der inoffiziellen "True Lies"-Serie "Fubar" zu sehen sein. Diese handelt von einem Vater und Tochter-Gespann, die entdecken, dass sie beide jahrelang für die CIA gearbeitet haben, ohne davon zu wissen.

