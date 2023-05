News

"Moby: Resound NYC"-Verkaufsstart auf CD & LP und als "Crystal Vinyl"-Edition

In dieser Woche veröffentlicht Moby sein neues Album "Resound NYC". Nach den neuen Songs auf dem 2021er "Reprise"-Album interpretiert Moby auf "Resound NYC" 15 seiner New Yorker Musik-Stücke aus den Jahren 1994 bis 2010 in neuer Form und mit anderen Instrumenten. Unterstützt wird Moby dabei u.a. von Künstlern wie Nicole Scherzinger, Gregory Porter, Ricky Wilson und Amythyst Kiah.

"Resound NYC" ist ab dem 12.05.2023 im Handel als CD und Doppel-LP im Gatefold-Cover mit zwei 180 Gramm-Schallplatten erhältlich. Die Platte wird außerdem als "Crystal Vinyl"-Edition angeboten.

Tracklisting Resound NYC

In My Heart (Resound NYC Version) Extreme Ways (Resound NYC Version) South Side (Resound NYC Version) Flower (Find My Baby) (Resound NYC Version) In This World (Resound NYC Version) Helpless (Resound NYC Version) Signs Of Love (Resound NYC Version) The Perfect Life (Resound NYC Version) When It's Cold I'd Like To Die (Resound NYC Version) Slipping Away (Resound NYC Version) Second Cool Hive (Resound NYC Version) Hyenas (Resound NYC Version) Last Night (Resound NYC Version) Run On (Resound NYC Version) Walk With Me (Resound NYC Version)

