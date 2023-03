News

Neil Young: "The Ducks: High Flyin" erscheint erstmals auf CD & Vinyl-LP

Warner Music veröffentlicht erstmals ein Album der "Supergroup" "The Ducks" auf CD & LP. Neil Young spielte für kurze Zeit in dieser Rock-Band zusammen mit Bob Mosley, Jeff Blackburn und Johnny Craviotto. "The Ducks" gingen 1977 für zwei Monate auf Tournee durch mehrere Städte in Kalifornien. Die Doppel-CD und das 3 LP-Set "The Ducks: High Flyin" enthalten 25 Songs von diesen Konzerten als Live-Aufnahmen, darunter von Neil Young die Titel “Are You Ready For The Country”, “Little Wing”, “Sail Away” und “Human Highway”.

"The Ducks: High Flyin" wird ab dem 14.04.2023 im Handel erhältlich sein.

bereits erhältlich:

Tracklisting "High Flyin"

CD

CD 1

I Am a Dreamer

Younger Days

Gypsy Wedding

Are You Ready For The Country?

Hold On Boys

My My My (Poor Man)

I’m Tore Down

Hey Now

Wide Eyed and Willing

Truckin’ Man

Sail Away

Gone Dead Train

Silver Wings

CD 2

Human Highway

Your Love

I’m Ready

Little Wing

Car Tune

Windward Passage

Leaving Us Now

Mr. Soul

Two Riders

Honky Tonk Man

Sailor Man

Silver Wings

LP

Seite 1

I Am a Dreamer

Younger Days

Gypsy Wedding

Are You Ready For The Country?

Hold On Boys

Seite 2

My My My (Poor Man)

I’m Tore Down

Hey Now

Wide Eyed and Willing

Truckin’ Man

Seite 3

Sail Away

Gone Dead Train

Silver Wings

Seite 4

Human Highway

Your Love

I’m Ready

Little Wing

Car Tune

Seite 5

Windward Passage

Leaving Us Now

Mr. Soul

Seite 6

Two Riders

Honky Tonk Man

Sailor Man

Silver Wings

