Mytek und Backes&Müller auf den Deutschen HiFi-Tagen 2023 in Darmstadt

Bildquelle: Mytek

Die Audiospezialisten von Mytek, vorwiegend bekannt für ihre äußerst hochwertigen und audiophilen D/A-Wandler und Kopfhörerverstärker, haben mit dem Brooklyn Bridge II Roon Core eine vielseitige Komponente auf den Markt gebracht, die einen integrierten Roon Musikserver mit einem vielseitigen All-in-One-Preamp/Streamer verbindet. Auf den Deutschen HiFi Tagen vom 07. bis 08. Oktober kann man die Komponente selbst ausprobieren und erleben. Im Foyer kann bei Mytek jeder Besucher ohne Vorerfahrung mit Netzwerk-HiFi die Roon Musiksoftware mittels Tablet erfahren und im Raum 3.09 zeigt Mytek in Kooperation mit Backes&Müller, wie einfach der Aufbau einer High-End-Kette, nur bestehend aus einem Mytek-Server und zwei Aktivlautsprechern, gelingen kann.

Ein großer Teil der in New York entwickelten und für den europäischen Markt in der EU von Hand gefertigten High-Tech-Komponenten werden am Stand von Mytek in Darmstadt ausgestellt. Darunter die Geräte der Liberty Serie sowie der Empire Roon Server/Streamer.

Erhältlich ist der Brooklyn Bridge II Roon Core wahlweise mit silberner oder schwarzer Frontplatte ab sofort in der Version mit 4 TB Speicher und einem Jahr Roon-Abonnement für 4.995 Euro.

