"Mr. Monks letzer Fall" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
26.11.2024 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Mr. Monks letzter Fall" (Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie) auf Ultra HD Blu-ray. Die Krimi-Komödie mit Tony Shalhoub aus dem Jahr 2023 erscheint am 13.02.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind Trailer und das Special "Monk in Quarantäne" geplant.
