News
"Andy Warhol's Frankenstein" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
26.11.2024 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Andy Warhol's Frankenstein" (Flesh for Frankenstein) auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller mit Udo Kier aus dem Jahr 1973 erscheint am 27.02.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Als Bonus-Material sind u.a. die 3D-Fassung, ein Audio-Kommentar und Making of-Featurettes dabei. Das Mediabook wird mit mehreren alternativen Cover-Varianten angeboten und erscheint zusätzlich noch in einer exklusiven Cover-Variante im Plaion Shop.
