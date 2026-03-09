News

"Motörhead: On Parole Sessions" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc & CD

Parlophone veröffentlicht "Motörhead: On Parole" am 17.04.2026 in einer neuen "Motörhead: On Parole Sessions"-Edition mit Blu-ray Disc und drei CDs. Das Set enthält neben neben einem Steven Wilson Stereo-Remix des Originalalbums und Session-Outtakes auf zwei Bonus-CDs auch eine Blu-ray Disc mit einem neuen Dolby Atmos-Mix.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.