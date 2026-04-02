News
Horror-Thriller "Alpha" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
02.04.2026 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Alpha" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von "Titane"-Regisseurin Julia Ducournau erscheint am 02.07.2026 voraussichtlich mit deutschem und französischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray im Mediabook und Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind Interviews mit den Schauspielern geplant.
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.