"Mittelerde Ultimate Sammleredition" ab Oktober in Deutschland auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Warne hat jetzt auch in Deutschland offiziell die "Mittelerde Ultimative Sammleredition" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc angekündigt. Das 31 Disc-Set erscheint am 28.10.2021 und enthält neben den bereits 2020 veröffentlichten Ultra HD Blu-rays auch die "Der Hobbit"-Trilogie auf Blu-ray Disc und "Der Herr der Ringe" als remasterte Blu-ray Disc-Trilogie sowie neue Extras auf einer Bonus-Blu-ray Disc.

Dabei handelt es sich um ein "Cannes Film Festival Presentation Reel" mit knapp 27 Minuten Laufzeit sowie drei "The Lord of the Rings Cast Reunion"-Specials zu den einzelnen "Herr der Ringe"-Filmen mit insgesamt über 100 Minuten Laufzeit.

Das Set enthält auch ein 64 Seiten umfassendes Booklet sowie 7 "Travel Poster"-Karten.

