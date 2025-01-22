News

"Die drei ??? und der Karpatenhund" erscheint auf Blu-ray Disc

Sony veröffentlicht "Die drei ??? und der Karpatenhund" auf Blu-ray Disc. Die neue "Drei Fragezeichen"-Verfilmung von Tim Dünschede, der bereits "Erbe des Drachen" auf die Leinwand brachte, läuft seit dem 23.01.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Verlauf des Sommers fürs Heimkino.

