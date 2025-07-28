News

"London Calling" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "London Calling" im November auf Blu-ray Disc. Die Action-Komödie mit Josh Duhamel über einen Hitman, der auf den Sohn seines neuen Chefs aufpassen muss, erscheint am 07.11.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

