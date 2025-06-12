Danny DeVitos "Matilda" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
12.06.2025 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "Matilda" auf Ultra HD Blu-ray. Die Komödie von und mit Danny DeVito aus dem Jahr 1996 erscheint am 14.08.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook inklusive DVD.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit einem deutschen DTS HD MA 5.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und Trailer geplant.
