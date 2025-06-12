Epson Projektoren ab sofort im HiFi Forum Baiersdorf vorführbereit
Bildquelle: Epson / HiFi Forum Baiersdorf
Ab sofort können Heimkino-Enthusiasten ausgewählte Epson-Modelle in realistischen Umgebungen live erleben und sich ein eigenes Bild davon machen, was moderne Projektionstechnik heute zu leisten imstande ist.
Mit hoher Lichtleistung, natürlicher Farbgebung und flexiblen Installationsmöglichkeiten eignen sich die Epson-Projektoren für die klassische Heimkinohöhle mit konventioneller Leinwand und wenig Umgebungslicht, aber auch für helle Räume oder zum Beispiel Medienwände.
Das HiFi Forum bietet zu den Geräten von Epson nicht nur fachkundige Beratung und individuelle Planung, sondern auch die Möglichkeit, alles unter realen Bedingungen zu testen.
Alle Epson-Modelle stehen auf Anfrage zum Testsehen im HiFi Forum Baiersdorf bereit:
- HiFi Forum Baiersdorf
- Breslauer Str. 29
- 91083 Baiersdorf bei Nürnberg
- https://www.hififorum.de/
Aktuelle Epson-Geräte in der Kurz-Übersicht:
Epson EH-QS100W
- Premium-4K-PRO-UHD-Superkurzdistanz-Laserprojektor
- 4K-UHD-Auflösung
- Bis 160 Zoll
- 3LCD-Laser-Lichtquelle
- Lichtleistung: 4.500 Lumen
- HDR10
Epson EH-QB1000B
- 4K-UHD-Auflösung
- Bis zu 300 Zoll
- 3LCD-Laser-Lichtquelle
- Lichtleistung: 3.300 Lumen, perfekt für jeden hellen Raum
- Zwischenbildberechnung
- HDR10+
- 4K120 und ALLM-Support
- Motorisierter Zoom und Fokus
Epson EH-QL3000W
- 4K-UHD-Auflösung
- Ultrahelle Bilder bis zu 1.000 Zoll
- 3LCD-Laser-Lichtquelle
- Lichtleistung: 6.000 Lumen
- Zwischenbildberechnung
- HDR10
- 4K120 und ALLM-Support
- Kompatibel mit verschiedenen Weitwinkel- und Kurzdistanz-Zoomobjektiven
Epson EH-QL7000W
- 4K-UHD-Auflösung
- Ultrahelle Bilder bis zu 1.000 Zoll
- 3LCD-Laser-Lichtquelle
- Lichtleistung: 10.000 Lumen
- Zwischenbildberechnung
- HDR10
- 4K120 und ALLM-Support
- Kompatibel mit verschiedenen Weitwinkel- und Kurzdistanz-Zoomobjektiven
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