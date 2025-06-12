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Epson Projektoren ab sofort im HiFi Forum Baiersdorf vorführbereit

Bildquelle: Epson / HiFi Forum Baiersdorf

Ab sofort können Heimkino-Enthusiasten ausgewählte Epson-Modelle in realistischen Umgebungen live erleben und sich ein eigenes Bild davon machen, was moderne Projektionstechnik heute zu leisten imstande ist.

Mit hoher Lichtleistung, natürlicher Farbgebung und flexiblen Installationsmöglichkeiten eignen sich die Epson-Projektoren für die klassische Heimkinohöhle mit konventioneller Leinwand und wenig Umgebungslicht, aber auch für helle Räume oder zum Beispiel Medienwände.

Das HiFi Forum bietet zu den Geräten von Epson nicht nur fachkundige Beratung und individuelle Planung, sondern auch die Möglichkeit, alles unter realen Bedingungen zu testen.

Alle Epson-Modelle stehen auf Anfrage zum Testsehen im HiFi Forum Baiersdorf bereit:

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

https://www.hififorum.de/

Aktuelle Epson-Geräte in der Kurz-Übersicht:

Epson EH-QS100W

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Premium-4K-PRO-UHD-Superkurzdistanz-Laserprojektor

4K-UHD-Auflösung

Bis 160 Zoll

3LCD-Laser-Lichtquelle

Lichtleistung: 4.500 Lumen

HDR10

Epson EH-QB1000B

4K-UHD-Auflösung

Bis zu 300 Zoll

3LCD-Laser-Lichtquelle

Lichtleistung: 3.300 Lumen, perfekt für jeden hellen Raum

Zwischenbildberechnung

HDR10+

4K120 und ALLM-Support

Motorisierter Zoom und Fokus

Epson EH-QL3000W

4K-UHD-Auflösung

Ultrahelle Bilder bis zu 1.000 Zoll

3LCD-Laser-Lichtquelle

Lichtleistung: 6.000 Lumen

Zwischenbildberechnung

HDR10

4K120 und ALLM-Support

Kompatibel mit verschiedenen Weitwinkel- und Kurzdistanz-Zoomobjektiven

Epson EH-QL7000W

4K-UHD-Auflösung

Ultrahelle Bilder bis zu 1.000 Zoll

3LCD-Laser-Lichtquelle

Lichtleistung: 10.000 Lumen

Zwischenbildberechnung

HDR10

4K120 und ALLM-Support

Kompatibel mit verschiedenen Weitwinkel- und Kurzdistanz-Zoomobjektiven

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