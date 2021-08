News

Marvel: "Black Widow" in 4K & Dolby Atmos bei Apple iTunes

Disney bietet "Black Widow" rund einen Monat nach dem Kinostart jetzt auch bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store zum Streaming in 4K & HDR an. Apple bietet neben dem Ultra HD-Bild mit HDR10 zusätzlich Unterstützung für Dolby Vision und englischen Dolby Atmos-Sound. Außerdem sind als "iTunes Extras" mehrere Making of-Clips und Deleted Scenes dabei. Amazon bietet ebenfalls Bonus-Material an - allerdings nur für Käufer der HD-Version.

Das Marvel-Abenteuer mit Scarlett Johansson ist auch weiterhin parallel zum Kino mit "VIP-Zugang" für 21,99 EUR bei Disney+ zu sehen. Dort gibt es auf den Film aber nur solange Zugriff wie auch ein Abo besteht.

In den USA wurde "Black Widow" bereits für den 14.09.2021 auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc angekündigt. Der englische Originalton wird auf der Ultra HD Blu-ray in Dolby Atmos präsentiert während bei der Blu-ray Disc ein DTS HD MA-Mix zum Einsatz kommt. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes, Deleted Scenes und "Bloopers" geplant. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt HDR10.

In Deutschland wird mit der Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Black Widow" ab Oktober zu rechnen sein.

