LG erweitert "LG Channels" Streaming-Angebot

LG erweitert die eigenen Streaming-Service App "LG Channels" um weitere Inhalte und ein neues, benutzerfreundlicheres Design. Insgesamt 1.900 Kanäle sollen nach dem Update zur Verfügung stehen.

Welche Inhalte dies genau sein werden ist aufgrund der länderspezifischen Selektion noch nicht klar vorherzusehen. Beispielsweise wird der bereits in Europa erhältliche koreanische Sender NEW K.MOVIES auch in Nordamerika und Mexiko verfügbar sein, darüber hinaus sollen über 100 Pluto TV-Kanäle in ausgewählten europäischen Ländern hinzukommen. Sicher in Deutschland kommt Qwest TV (ein Musik- und Kultursender vom Produzenten Quincy Jones) Ende 2021.

