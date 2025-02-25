News
"Marius-Müller Westernhagen: Live Waldbühne Berlin" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP (Update)
25.02.2025 (Karsten Serck)
Warner Music veröffentlicht am 06.12.2024 "Marius-Müller Westernhagen: Live Waldbühne Berlin" auf CD & LP. Das im Rahmen der "75 Live Tour" aufgezeichnete Live-Konzert vom 24.05.2024 wird als Doppel-CD und LP-Boxset auf drei 180 Gramm-Schallplatten veröffentlicht. Das CD-Digipak enthält ein 16 Seiten Booklet mit exklusiven zuvor unveröffentlichten Fotos von der Tour.
Update: Am 28.03.2025 erscheint das Konzert noch einmal als Pure Audio Blu-ray mit Dolby Atmos-Mix:
- Marius-Müller Westernhagen: Live Waldbühne Berlin [Blu-ray] bei Amazon.de
- Marius-Müller Westernhagen: Live Waldbühne Berlin [Blu-ray] bei jpc.de
- Marius-Müller Westernhagen: Live Waldbühne Berlin [CD] bei Amazon.de
- Marius-Müller Westernhagen: Live Waldbühne Berlin [LP] bei Amazon.de
- Marius-Müller Westernhagen: Live Waldbühne Berlin [CD] bei jpc.de
- Marius-Müller Westernhagen: Live Waldbühne Berlin [LP] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Westernhagen 75 (75 Songs: 1974-2023) [5 CD] bei Amazon.de
- Westernhagen 75 (34 Songs: 1974-2023) [2 CD] bei Amazon.de
- Westernhagen 75 (75 Songs: 1974-2023) [8 LP] bei Amazon.de
- Westernhagen 75 (18 Songs: 1974-2023) [2 LP] bei Amazon.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.