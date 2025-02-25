News

"Marius-Müller Westernhagen: Live Waldbühne Berlin" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP (Update)

Warner Music veröffentlicht am 06.12.2024 "Marius-Müller Westernhagen: Live Waldbühne Berlin" auf CD & LP. Das im Rahmen der "75 Live Tour" aufgezeichnete Live-Konzert vom 24.05.2024 wird als Doppel-CD und LP-Boxset auf drei 180 Gramm-Schallplatten veröffentlicht. Das CD-Digipak enthält ein 16 Seiten Booklet mit exklusiven zuvor unveröffentlichten Fotos von der Tour.

Update: Am 28.03.2025 erscheint das Konzert noch einmal als Pure Audio Blu-ray mit Dolby Atmos-Mix:

bereits erhältlich:

