News
Star Wars: "Andor - Staffel 2"-Trailer online
25.02.2025 (Karsten Serck)
Disney+ hat einen neuen Trailer für die zweite Staffel von "Andor" veröffentlicht:
Die zweite Staffel der Star Wars-Serie soll am 22.04.2025 bei dem Disney-Streaming-Dienst starten. Die Fortsetzung der Prequel-Serie zu "Rogue One: A Star Wars Story" umfasst wieder 12 Episoden, in denen die Geschichte von Cassian Andor (Diego Luna) über einen Zeitraum von vier Jahren weitererzählt wird. Neben Hauptdarsteller Diego Luna sind in weiteren Rollen Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Kyle Soller, Adria Arjona, Denise Gough, Faye Marsay und Varada Sethu zu sehen.
- Star Wars: Andor - Staffel 1 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Star Wars: Andor - Staffel 1 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.