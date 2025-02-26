News

Erster "Eden"-Trailer zum neuen Ron Howard-Thriller online

Leonine hat den ersten Trailer für "Eden" veröffentlicht:

Der neue Thriller von Ron Howard mit Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney und Felix Kammerer über eine idyllische Insel mit einem düsteren Geheimnis soll am 03.04.2025 in den deutschen Kinos starten und erscheint voraussichtlich im 2. Halbjahr auf Blu-ray Disc.

